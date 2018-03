ROMA – Tragedia sfiorata alla Pirelli Cup a Interlagos, in Brasile, una gara aperta a moto Superbike in preparazione al campionato nazionale che scatterà il 28 aprile sullo stesso tracciato.

Danilo Berto, in sella ad una Ducati del Team Campinas Motul Topoil ha perso il controllo in partenza, scivolando in mezzo alla pista rischiando di essere travolto dal gruppo che sopraggiungeva. Scappando verso l’esterno non ha evitato di essere colpito di striscio alla gamba destra.

La frattura alla gamba è stata ridotta in ospedale. “Sto bene e voglio ringraziare l’eccellente soccorso che mi è stato prestato” ha commentato il pilota. “Sto già pensando al mio rientro, i medici mi hanno detto che basteranno due mesi”.