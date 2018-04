ROMA – L’Emilia Romagna tende la mano a chi sceglie di acquistare auto ibride, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico. La Regione ha infatti deciso di riconoscere per 3 anni, un contributo annuo pari al valore del bollo di un’auto di media cilindrata.

Il bando approvato dalla Giunta concederà fino a un massimo di 191 euro all’anno ai cittadini residenti in Emilia Romagna che nel corso del 2018 acquisteranno un’auto ibrida fino a 9 posti di prima immatricolazione con alimentazione benzina-elettrica, gasolio-elettrica, gpl-elettrica, metano-elettrica o benzina-idrogeno.

La registrazione sull’apposita piattaforma online sarà consentita dalle ore 14 del 3 maggio prossimo e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2018. Una volta completate le verifiche amministrative, gli uffici regionali accrediteranno annualmente – e per 3 anni – il contributo. Il criterio con cui verrà stilata la graduatoria sarà l’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento del plafond di 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, affiancando le misure previste dal Pair 2020 (Piano aria integrato regionale).

Va ricordato come questo incentivo non sia una vera e propria esenzione del bollo auto quanto piuttosto un contributo equivalente. Gli intestatari delle auto ibride che ne usufruiranno, dunque, pagheranno comunque il bollo auto. Chi vorrà accedere a questo beneficio si dovrà registrare sul portale regionale, inserendo i propri dati anagrafici, quelli della propria auto e le coordinate bancarie sulle quale ricevere l’importo dovuto che verrà erogato annualmente in automatico dalla Regione.

Sulla pagina web dedicata al bando sarà disponibile la graduatoria aggiornata dei contributi concessi. Per ciò che concerne gli oltre 7 mila automobilisti emiliano-romagnoli che hanno comprato l’automobile lo scorso anno, sarà necessario attendere il mese di luglio, quando la Giunta metterà a disposizione le risorse necessarie con la manovra di assestamento del bilancio regionale.