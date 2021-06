Enel X partner di Extreme E per alimentare il Suv elettrico delle corse automobilistiche

Extreme E, la serie di corse automobilistiche, ha annunciato che Enel X sarà Official Smart Charging Partner della serie. Enel X fornirà la tecnologia di ricarica, JuicePump 40 Race Edition, per alimentare il SUV completamente elettrico del campionato denominato ODYSSEY 21.

Enel X ha una solida esperienza nel settore energetico combinando sostenibilità, digitalizzazione e innovazione. Man mano che il complesso panorama energetico mondiale evolve, Enel X sta sviluppando e implementando soluzioni energetiche personalizzate consentendo alle aziende e ai consumatori di adottare misure concrete per ridurre le emissioni di CO2.

Enel X è fortemente impegnata nello sviluppo e test di tecnologie avanzate per rendere il motorsport ancora più sostenibile, mantenendo allo stesso tempo livellielevati di prestazioni e sicurezza.

Enel X partner di Extreme E

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato: “Extreme E ed Enel X condividono l’obiettivo comune riguardo l’utilizzo dei veicoli elettrici nel mondo. Stiamo mostrando il loro potenziale attraverso l’entusiasmo del motorsport ed Enel X sta lavorando a soluzioni innovative per garantire la ricarica di questi veicoli nel modo più sostenibile possibile.

Sono lieto che potremo beneficiare dell’esperienza di Enel X ai nostri X Prix in qualità di Official Smart Charging Partner di Extreme E, dimostrando ulteriormente come il mondo dell’elettrificazione sta andando avanti – un fenomeno che tutti dobbiamo sostenere se vogliamo ridurre le emissioni globali di carbonio e proteggere il nostro pianeta”.

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha dichiarato: “Il nostro ruolo di Official Smart Charging Partner di Extreme E è un’ulteriore conferma del nostro impegno a spingere l’innovazione tecnologica nella mobilità elettrica. Fornendo la nostra infrastruttura di ricarica a una competizione così estrema, possiamo dimostrare che la mobilità elettrica non ha davvero limiti, rappresentando uno dei modi migliori per combinare sostenibilità e innovazione per guidare la transizione energetica.

Inoltre, il Gruppo Enel è particolarmente orgogliosodi contribuire al campionato tramite Enel Foundation, che da luglio 2020 è uno dei Founding Scientific Partner di Extreme E”.

Enel X e i riconoscimenti per la ricarica di veicoli elettrici

Enel X è stata recentemente nominata come una delle aziende più innovative al mondo per il 2021 dalla prestigiosa Fast Company. È stata riconosciuta per le sue soluzioni di ricarica intelligenti per veicoli elettrici, tra cui JuiceEco e JuiceNet Green, che ricaricano i veicoli elettrici con energia pulita.

L’obiettivo di Exreme E sul cambiamento climatico

Extreme E ha lo scopo di evidenziare l’impatto del cambiamento climatico in alcuni degli ambienti più remoti del mondo, promuovere l’adozione di veicoli elettrici per aprire la strada a un futuro a basse emissioni di carbonio e fornire la prima piattaforma sportiva al mondo in termini di parità di genere.

Con il 30% delle emissioni globali di carbonio provenienti dai trasporti, Extreme E crede di poter utilizzare la sua potente piattaforma multimediale per mettere in luce i problemi che affrontiamo e la necessità di agire ora per proteggere il nostro futuro.

La serie non spera soltanto di aumentare la consapevolezza su tutti questi problemi, ma anche di evidenziare le azioni concrete che tutti possono intraprendere per ridurre la propria impronta di carbonio tramite la sua Extreme E Count Us In Challenge, che invita i suoi fan a mettere in pratica misure per ridurre la propria impronta di carbonio e, in tal modo, sollecitare i governi, le città e le imprese ad accelerare i progressi nella lotta contro il cambiamento climatico.

Il calendario di Extreme E

La prossima tappa del calendario di cinque eventi di Extreme E è l’Arctic X Prix a Kangerlussuaq, in Groenlandia, che si svolgerà dal 28 al 29 agosto, dove nove squadre si sfideranno per l’ambito gradino più alto del podio. Inoltre, l’evento evidenzierà gli effetti devastanti che il riscaldamento globale sta avendo sulla calotta glaciale della Groenlandia.