Eni Enjoy, le nuove tariffe per spostarsi in città o fuoriporta fino a 15 giorni

Enjoy, le nuove tariffe per spostarsi in città o fuoriporta fino a 15 giorni

Enjoy, il car sharing di Eni, presenta le nuove tariffe. Da oggi ci si potrà spostare più liberamente in città o fuoriporta fino a 15 giorni.

Le nuove tariffe di Enjoy sono forfettarie e trasparenti: vanno da uno a quindici giorni consecutivi di noleggio e sono prepagate. Il costo del noleggio per un giorno è 50 euro; per due giorni è 90 euro; e per un periodo dai tre ai quindici giorni è di 40 euro al giorno (fino ad un massimo di 600 euro).

Tutte le tariffe giornaliere prevedono il pagamento dell’intero importo all’atto della prenotazione e includono nel prezzo 100 km per ogni giorno di noleggio, fino a un massimo di 1.500 km per 15 giorni, che possono essere utilizzati come si preferisce nell’intera durata del viaggio. Superata la soglia della tariffa giornaliera scelta al momento della prenotazione, il noleggio potrà proseguire con le condizioni previste dalla tariffa al minuto, a un prezzo di 0,25 euro per ogni minuto e/o chilometro eccedente.

Utilizzarle è semplice: basta prenotare l’Enjoy più vicina, selezionare l’opzione giornaliera tra le tariffe di noleggio, indicare per quanti giorni si vuole utilizzare il veicolo e confermare la prenotazione. (AGI)

Al termine del noleggio, l’auto può essere lasciata dove si preferisce all’interno dell’area di copertura della città di partenza, senza l’obbligo di fare il pieno. E nelle città di partenza è possibile accedere alle ZTL e parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento o destinati ai residenti. Inoltre, sarà possibile fare carburante alle auto Enjoy gratuitamente in 700 Eni Station dislocate su tutto il territorio nazionale: per ogni pieno effettuato, i clienti riceveranno un voucher da 5 euro da utilizzare per i viaggi successivi.

Tutti i dettagli sulle nuove tariffe giornaliere sono disponibili sul sito web di Enjoy. Enjoy è il servizio di vehicle sharing di Eni. Lanciato a Milano il nel dicembre 2013, è oggi attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Dall’apertura del servizio sono stati effettuati oltre 23 milioni di noleggi. Gli iscritti totali al servizio sono 950.000. Ad oggi, la flotta Enjoy è composta da 2.550 Fiat 500 e 100 Fiat Doblò.