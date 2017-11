ROMA – Nel futuro della Ferrari c’è sempre di più il nome del talento monegasco Charles Leclerc. Nell’ultima stagione di F2, il gioiello della Ferrari Accademy ha dominato.

Sergio Marchionne, presidente Ferrari, da un lato ha prolungato di un anno il contratto di Kimi Raikkonen, dall’altro sta seguendo in prima persona il lancio di Alfa Romeo in Formula 1. Marchionne non avrebbe solo intenzione di rilanciare il glorioso marchio, riportandolo nella gare che contano, ma anche di trasformarlo, grazie al sostegno della Sauber, in un team satellite.

Per la Ferrari sarebbe un’ottima occasione di apprendistato per grandi promesse proprio come Leclerc e Giovinazzi. Per poi approdare alla Rossa.