MONZA – Lewis Hamilton allunga nel mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes vince di forza il Gp di Monza. Per Sebastian Vettel invece una gara buttata, con il contatto al via con Hamilton. Ennesimo errore della stagione per il tedesco della Ferrari che chiude in quarta posizione anche grazie alla penalità comminata a Verstappen.

Ottima invece la prova di Raikkonen che chiude dietro Hamilton e davanti a Bottas (Mercedes). Quest’ultimo fischiatissimo dal pubblico ferrarista a fine gara per aver “giocato sporco” favorendo così il suo compagno di team.

Ora il pilota inglese è a 256 punti, trenta in più del rivale tedesco a sette gare dalla fine. Per Hamilton è la quinta vittoria sul circuito italiano in carriera, eguaglia così il record di Michael Schumacher. Centesimo podio invece per Raikkonen, che diventa così il quinto pilota di sempre a riuscirci dopo Schumi, Hamilton, Vettel e Prost.

Formula 1, classifica piloti aggiornata

Lewis HAMILTON – Mercedes 256

Sebastian VETTEL – Ferrari 226

Kimi RAIKKONEN – Ferrari 164

Valtteri BOTTAS Mercedes 159

Max VERSTAPPEN – Red Bull 130

Daniel RICCIARDO – Red Bull 118.