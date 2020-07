F1, il Gp del Nurburgring sarà trasmesso gratis su YouTube. Ma non in Italia (foto ANSA)

Il Gp dell’Eifel sarà trasmesso anche in diretta streaming gratuitamente su YouTube per la prima volta nella storia della F1.

La F1 ha annunciato un evento storico. Per la prima volta nella storia un Gp di Formula 1 sarà trasmesso gratuitamente in diretta su Youtube. Dal 9 all’11 ottobre gli appassionati di motori avranno l’opportunità di guardare in diretta streaming le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio dell’Eifel che si disputerà al Nurburgring, storico tracciato in Germania.

L’accordo tra la F1 e YouTube, oltre alla diretta streaming gratuita dell’intero Gp, prevede anche contenuti aggiuntivi come anteprime delle gare, momenti salienti e analisi. La diretta gratuita su YouTube però sarà visibile solo in determinate aree europee: Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca. Niente Italia dunque.

“Siamo entusiasti di lavorare con YouTube su un progetto così entusiasmante – ha dichiarato Adam Crothers, responsabile dei diritti dei media digitali della Formula 1 – mentre continuiamo a diversificare la nostra strategia di distribuzione dei media e ad espandere la nostra offerta digitale, è fondamentale coinvolgere i fan che sfruttano i media in modo diverso e YouTube ci offre la piattaforma per raggiungere questo obiettivo. La partnership con YouTube ci assicura inoltre di continuare la nostra ricerca di coinvolgere nuovo pubblico in nuovi modi per far crescere la fan-base della F1, continuando nel contempo a innovare la nostra offerta mediatica per i nuovi fan e per quelli già esistenti“. (fonte FORMULAPASSION)