Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio di F1 di Silverstone, in Inghilterra.

Max Verstappen, l’olandese ha vinto e dietro di lui al secondo e terzo posto si sono piazzate le due Mercedes, quelle del campione del mondo Lewis Hamilton, secondo, e del finlandese Valtteri Bottas, terzo.

Quarto il monegasco Charles Leclerc su Ferrari. Dodicesima l’altra ‘rossa’, quella di Seb Vettel.

La denominazione ufficiale del secondo gran premio consecutivo sullo storico tracciato britannico, quello di oggi, era “Gp del 70/o anniversario” perchè qui, nel 1950, cominciò la storia della Formula 1 moderna.

Le parole del pilota olandese

“Non mi aspettavo di vincere, assolutamente, ma oggi non ho avuto problemi e sono riuscito a spingere come volevo. E’ un risultato incredibile”.

Parlando ‘a caldo’ subito dopo aver vinto a Silverstone, Max Verstappen esprime tutta la sua gioia per questo successo inaspettato.

“Abbiamo avuto una grandissima giornata – dice ancora l’olandese -, tutto è filato nel modo giusto e abbiamo indovinato anche la strategia. Io non voglio gestire nulla, so che i miei avversari sono veloci ma voglio attaccare e mettere pressione. Finora non ne avevo avuto l’opportunità, oggi ho avuto la possibilità di farlo”.

Ora pensa di poter battere le Mercedes anche a Barcellona? “Non lo so, forse dovremmo usare le gomme soft”, è la risposta del pilota della Red Bull (fonte: Ansa).