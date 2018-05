NEW YORK – Fca richiama 4,8 milioni di veicoli per un aggiornamento del software Powertrain Control Modules negli Stati Uniti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, pp on Google Play] La società in una nota ha spiegato che l’aggiornamento sarà gratuito e risolverà un “difetto” delle vetture che cancellava la funzione di regolazione automatica della velocità.

Mark Chernoby, chief technical Compliance Officer di Fca, ha spiegato: “Abbiamo deciso questa azione perché siamo impegnati alla sicurezza dei nostri veicoli”. Il ”difetto” rinvenuto nei veicoli Fca cancella la funzione della regolazione automatica della velocità. I guidatori potrebbero così perdere il controllo della velocità della loro vettura ”in un’improbabile serie di eventi” che includono un corto circuito in una rete elettrica, con il quale la velocità sarebbe mantenuta ma l’auto può essere fermata frenando o mettendola in folle.

Fca precisa di non essere al corrente di nessun incidente causato dal difetto. ”A prescindere delle straordinarie circostanze che dovrebbero verificarsi prima che un consumatore incorra in un problema, prendiamo questa misura perché siamo impegnati nella sicurezza dei veicoli” afferma Chernoby. Il richiamo riguarda 4,8 milioni di auto negli Stati Uniti: si tratta di auto degli anni 2014-2019 e di modelli venduti sotto i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.