ROMA – Felipe Massa ha parlato delle condizioni di salute del suo vecchio compagno di scuderia Michael Schumacher.

Il pilota brasiliano ha svelato di conoscere lo stato attuale del tedesco ma si è limitato a dire che la situazione è complicata.

Le dichiarazioni di Massa a Fox Sports sono riportate da corrieredellosport.it.

“So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto.

Un po’ meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo.

La sua situazione attuale – spiega il brasiliano – è complicata.

Ma se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, chi sono io per far ciò?”.