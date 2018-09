MISANO – Attimo di follia di Romano Fenati durante la gara della Moto2 a Misano. Il pilota del Marinelli Spnipers Team è stato sanzionato con la bandiera nera, ovvero la squalifica immediata, per aver tirato la leva del freno anteriore ad un avversario, l’altro italiano Stefano Manzi, mentre le due moto viaggiavano ad oltre 200 km orari.

Una manovra sconsiderata che è costata la gara a Fenati, ma potrebbe essere il prologo di sanzioni ben più severe.

Leggi anche: quando Fenati venne licenziato da Valentino Rossi (qui)

Non può esse che te venga in mente di fa una cosa del genere! #Fenati #Moto2 #blackflag pic.twitter.com/54le6tPaib

La reazione social al gesto di Fenati

Fenati che in pieno rettilineo preme la leva del freno al suo avversario non è da bandiera nera, ma da squalifica a vita. le prossime gare dovrà vederle dal divano. #SkyMisanoGP #moto2

Fenati non può più correre in moto. Non credo possa esserci altro da dire. #SkyMisanoGP

— Sal T. che merita Delneri (@ilPadrinoSal) 9 settembre 2018