LOS ANGELES – A Monterey, California, è stata venduta all'asta Sotheby's una Ferrari 250 GTO del 1962, uno dei 36 esemplari esistenti, per la cifra record di 48.405.000 milioni di dollari. Soprannominata il Santo Graal delle auto da collezione, ha eclissato il precedente record, anch'esso detenuto da una Ferrari 250 GTO dello stesso anno, di 38,1 milioni di dollari.

Nel corso dell’asta sono stati venduti 124 veicoli per un totale di 157,6 milioni di dollari, tra cui un prototipo del 1963 di un’Aston Martin DP215 Grand Touring Competition a 21,5 milioni di dollari. La vendita, una delle più grandi dell’anno, si svolge durante il Concours d’Elegance di Pebble Beach: un festival di aste che dura cinque giorni, in cui sono presenti veicoli esclusivi (come la Lamborghini Aventador SVJ) e si svolgono party a cui partecipano solo i collezioni di auto più che facoltosi, scrive il Daily Mail.

La 250 GTO vanta un passato illustre con la vittoria nel Campionato italiano GT nel 1962 grazie a Edoardo Lualdi Gabardi, pilota che la guidò in dieci corse nel 1962 vincendone 9 e, sempre nello stesso anno, fu usata come test car per la Targa Florio da Phil Hill, campione del mondo di Formula 1 proprio con la scuderia di Maranello l’anno precedente.