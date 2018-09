ROMA – Novità in vista per la Ferrari. Il nuovo ceo Louis Camilleri, ha annunciato durante il Capital Market Day l’arrivo, entro il 2022, di un’auto che avrà le stesse caratteristiche di un Suv. Sul termine da utilizzare per il nuovo modello, però, Camilleri tiene a fare una precisione: “Per me è impossibile avvicinare la parola Suv a Ferrari. Non voglio offendere nessuno ma la parola Suv non va bene. Lo chiameremo Purosangue, sarà senza dubbio un Ferrari con performance mia vista e lo lanceremo alla fine del piano nel 2022”.

Gli ha fatto eco il direttore commerciale Enrico Galliera. Il nuovo modello, ha spiegato nel corso della presentazione del piano, “è nel dna Ferrari e sarà al 100% un cavallino rampante, offrendo le stesse emozioni di guida ma con grande confort e approcci rivoluzionari per numerosi elementi. Sarà anche un’opportunità per l’azienda perché ci permetterà di lavorare sulle estensioni del prodotto”.

Saranno 15 i nuovi modelli che la casa automobilistica presenterà tra il 2019 e il 2022, ha spiegato ancora Galliera. Entro il 2022, inoltre, “stimiamo che circa il 60% delle nostre vetture sarà ibrido”, ha spiegato Camilleri.