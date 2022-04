Ferrari, bagno di folla, corre al GP di Imola da leader (domenica 22,ore 15): duello con Red Bull e Mercedes

Domenica da urlo per la Ferrari. Bagno di folla a Imola per il ritorno a casa, da leader, della Ferrari. Qui la Rossa è un fatto culturale, un unicum mondiale.

Una calamita per 130 mila tifosi. Oltretutto la Ferrari sta incendiando le fantasie dopo le prime, stupende, tre gare del stagione (Bahrain, Arabia Saudita, Australia). Leclerc ha stravinto l’ultimo duello con la Red Bull: pole, giro veloce e vittoria. La classifica generale parla chiaro: il monegasco è in testa con 71 punti, secondo Russel con 37. Hamilton quinto con 28, Verstappen sesto con 25. Nessuno francamente si aspettava un inizio di stagione del genere.

FERRARI, PILOTI CONFERMATI

Il gran capo Mattia Binotto lo ha ripetuto a Imola. Sentite: “Ho sempre detto di considerare Leclerc e Sainz la miglior coppia di piloti in circolazione. Prolungare il contratto per altre due stagioni è la scelta naturale. Per la Scuderia continuità e stabilità sono valori fondamentali “. Ovviamente soddisfatto lo spagnolo arrivato a Maranello alla fine del 2020. E ammette: “Non avevo mai trovato una squadra così. Sono onorato di farne parte, per me la Ferrari è un sogno realizzato. Ora voglio contribuire a regalare tanti successi alla nostra tifoseria. E spero di vincere presto il mio primo Gran Premio”.

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

È il regno di Michael Schumacher. Qui ha vinto 7 volte. E qui sir Hamilton ha fatto il record in gara con uno sbalorditivo 1’15”484. Da tener conto che la pista misura 4.909 metri con 19 curve.

BIGLIETTI A RUBA

Chi ha fatto l’abbonamento per il weekend ha speso 725 euro ;chi entra nell’ autodromo solo per la gara spende 580 euro per le tribune sul rettilineo di partenza (livello 1). Il livello 2 le comprende le tribune della bTosa e delle Acque Minerali in cui è possibile apprezzare tutta la velocità della Formulab Uno . Comunque ci sono anche prezzi più modesti,in ogni caso a partire da 120/euro.

DIRETTA TV

Su Sky Sport F1 (canale 207, Sky Sport uno (canale 201), in streaming su Now è un chiaro su TV8.