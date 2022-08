Ferrari, ciak, si gira. Set pronto. Iniziano le riprese del film sulla vita di Enzo Ferrari (1898-1988), il mago delle Rosse. Puro genio italiano.

Protagonisti: Adam Driver e Penelope Cruz. Regia di Michael Mann, grande firma holliwoodiana, cineasta eclettico e innovativo, quattro candidature agli Oscar. In carriera ha diretto, tra gli altri, Al Pacino e Robert De Niro (“la sfida “, Heat, 1995). Una garanzia di successo.

DUE MESI DI RIPRESE TRA REGGIO E MODENA

Il primo ciak è stato martedì 2 agosto a Maranello, discorsi di circostanza alla troupe (500 persone), quindi lo spostamento a Reggio Emilia dove il cast sarà impegnato tutto settembre.

Ottobre sarà invece interamente riservato a Modena, l’adorata città dell’ingegnere. Il regista da mesi ha preso casa nel centro storico, a due passi dalla celebre Ghirlandina, il campanile del Duomo di Modena, vero simbolo della città, da 25 anni inserita dall’Unesco nella lista dei siti italiani del patrimonio della umanità. Ferrari da buon modenese, amava spesso citarla, esaltandone lo stile Romanico-Gotico. Cosa non sfuggita allo sceneggiatore.

L’ANNO DIFFICILE DEL 1957

Il film non ricostruirà l’intera vita di Enzo Ferrari ma punterà sull’anno più delicato e drammatico dell’ingegnere, il 1957. Anno in cui , stretto da difficoltà economiche, rischiò la bancarotta. Anno doloroso per la recente morte del figlio Dino (1956). E anno in cui ha sposato Laura Garello, la madre di Dino.

L’altro figlio (Piero), è nato nel 1945 da Lina Lardi. Penelope Cruz interpreterà la signora Garello. Non mancheranno anche le famose battute del “Drake”. Ne ricordiamo una. Dopo i primi successi della Rossa — eravamo proprio agli inizi – un giornalista gli chiese:”Signor Enzo, scommetto che la sua auto personale è una Ferrari. È così?” Il Drake rispose:”No, purtroppo non è così. E sa perché? Perché non posso permetterla”.

ADAM DRIVER, ATTORE CALIFORNIANO, INTERPRETA ENZO FERRARI

Dopo una attesa durata vent’anni, il copione è uscito dal cassetto di Mann per essere affidato all’attore Adam Douglas Driver, 38 anni, californiano di San Diego, un passato nel Corpo dei Marines, un presente cinematografico ricco di consensi. Tre nomination consecutive agli Emmy Award, una Coppa Volpi, una candidatura agli Oscar con un film di Spike Lee, il famoso regista afroamericano Oscar alla carriera. Michael Mann ha indubbiamente saputo scegliere.