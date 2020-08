Sprofondo Ferrari, entrambe le vetture eliminate nel Q2: non accadeva dal 2006 (Leclerc nella foto Ansa)

Sprofondo Ferrari nelle qualifiche del gran premio del Belgio. Entrambe le vetture sono state eliminate nel Q2: non accadeva dal 2006.

Continua la stagione da incubo della Ferrari. Le Rosse hanno toccato il fondo nel Q2 del gran premio del Belgio di Formula 1.

Entrambe le vetture sono state eliminate nel Q2. Non accadeva da 14 anni. In virtù di questo risultato umiliante, sia Vettel che Leclerc partiranno dalla settima fila.

Charles Leclerc è stato eliminato con il tredicesimo tempo nel Q2 mentre il compagno di squadra, Vettel, ha fatto anche peggio chiudendo con il quattordicesimo tempo.

Questa stagione è un fallimento per la Ferrari. Probabilmente la peggiore di sempre perché la Scuderia di Maranello non è entrata mai realmente in partita.

Analizziamo i risultati delle qualifiche da inizio stagione ad adesso. Vettel ha raccolto il quattordicesimo tempo odierno, tre undicesimi tempi, due decimi tempi ed un quinto tempo.

Passiamo a Leclerc che è il presente ed il futuro della Rossa. Mentre come ormai è noto Vettel lascerà la scuderia di Maranello al termine del Mondiale.

Leclerc non ha mai brillato nelle qualifiche quest’anno. Ha collezionato un quattordicesimo tempo, un tredicesimo tempo, un nono tempo, un ottavo tempo, un settimo tempo, un sesto tempo ed un quarto tempo.

Se passiamo agli esiti dei gran premi, la situazione non migliora per niente. Vettel è addirittura undicesimo nel Mondiale piloti con un sesto posto come migliore risultato, un settimo posto, due decimi posti, un dodicesimo posto ed un ritiro.

Leclerc è andato meglio ma è anche normale che sia così visto che la Ferrari ha liquidato il tedesco, che fino a poco tempo fa era il primo pilota, per puntare tutto sul talentuoso monegasco.

Leclerc non ha mai vinto una gara quest’anno ma ha chiuso due volte sul podio ed infatti è quarto nel Mondiale piloti di Formula 1. Per Leclerc un secondo posto, un terzo posto, un quarto posto, un undicesimo posto e due ritiri.

Sprofondo Rosso nel Mondiale Costruttori.

Ma è nel Mondiale Costruttori il vero dramma della Ferrari. Il piano iniziale era quello di contendere il Mondiale piloti e quello costruttori alla Mercedes, niente di più utopico.

La Ferrari è addirittura quinta nel Mondiale costruttori, dietro ovviamente alla Mercedes ma anche alla Red Bull (che è la vera antagonista della scuderia tedesca per il titolo Mondiale), alla Racing Point e alla McLaren.

Come scacciare questa crisi? Cambiando molto se non tutto. In casa Ferrari è tempo di attente valutazioni e di rese dei conti interne.