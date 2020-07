Al rientro ai box, Vettel era furioso con il giovane compagno di squadra così Leclerc non ha potuto fare altro che scusarsi con lui e con la sua scuderia.

“Mi scuso, quando uno sbaglia deve essere onesto. Oggi non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un’opportunità e oggi potevo far meglio.

Oggi sarebbe stato difficile fare grandi punti con la performance che avevamo ma è totalmente colpa mia. Mi dispiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare upgrade, che non ci hanno portato dove volevamo, ma son stato io a buttar via tutto.

Non ci sono scuse: avevo tanta voglia di far bene, forse troppa. Sono stato troppo ottimista, ho visto un buco e ci ho provato ma dovevo pensare di più. Dovevo pensare che era Vettel, che era il mio compagno di squadra, questo non si può fare” (fonte dichiarazioni Il Corriere dello Sport).