Ferrari, meccanico ferito gravemente durante il Motor Valley Fest di Modena. È finita in dramma l’esibizione della Ferrari di sabato 3 luglio al Motor Valley Fest di Modena, in Emilia-Romagna.

Motor Valley Fest di Modena, ferito gravemente un meccanico della Ferrari

Come scrive Lorenzo Pastuglia per gazzetta.it, durante lo show della SF70H sul circuito cittadino del parco Novi Sad — la vettura con la quale la rossa ha corso il Mondiale 2017 di F1 — un meccanico 45enne di Maranello è rimasto gravemente ferito dopo essere stato urtato dalla monoposto al piede destro, probabilmente per una manovra sbagliata del pilota Olivier Beretta.

Nonostante l’incidente, la manifestazione è proseguita con l’esibizione di diversi modelli del Cavallino, fermata solo momentaneamente per i soccorsi all’uomo.

Il Motor Valley Fest di Modena si è tenuto regolarmente nonostante l’incidente al meccanico della Ferrari

Nonostante questo brutto incidente, sono stati quattro giorni di vetrina per le più prestigiose case automobilistiche, di incontri e approfondimenti sulle tendenze di settore e sui numeri del comparto e di eventi collaterali che abbracciano cultura, enogastronomia e curiosità.

L’evento – terza edizione – si è tenuto nella città patrimonio Unesco e cuore della Motor Valley emiliana. E’ stato inaugurato da Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, insieme a Stefano Bonaccini, presidente di Regione, Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice, Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Claudio Domenicali, presidente dell’associazione Motor Valley e ceo Ducati e tutti gli altri amministratori delegati delle aziende della Motor Valley.

Per tutta la durata del festival il cortile d’onore ha ospitato il ‘Villaggio Motor Valley’. Con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche dei brand della Motor Valley.

Le piazze di Modena sono state invece il palcoscenico per le auto da sogno, per i gioielli di design e tecnologia Made in Italy. Ma non ci sono stati solo i motori. Si sono distinte anche le eccellenze enogastronomiche del territorio. La sua arte, la cultura, grazie alla collaborazione con Piacere Modena che ha organizzato esperienze e degustazioni.