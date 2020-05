MARANELLO – La Ferrari ha appena ufficializzato l’ingaggio di Carlos Sainz jr.

Il pilota spagnolo non prenderà il posto di Vettel, che verrà rimpiazzato dal “promosso” Leclerc, ma farà da secondo pilota al baby fenomeno monegasco.

Con l’accoppiata Leclerc-Sainz la Ferrari andrà a risparmiare diversi milioni di euro e disporrà della coppia più giovane del Mondiale di Formula Uno.

Leclerc diventerà primo pilota ad appena 22 anni, mentre Sainz cercherà il suo primo successo in Formula 1 a 25 anni.

Sainz corre in Formula Uno da cinque anni ma non è riuscito ancora a vincere un gran premio.

Nel suo curriculum ci sono solamente un podio conquistato in Brasile e 267 punti conquistati in 102 gran premi disputati.

Va anche detto che Sainz non ha mai corso per scuderie che competevano per il titolo.

Durante la sua carriera da pilota di Formula Uno, Sainz ha gareggiato con Toro Rosso, Renault e McLaren.

Le prime dichiarazioni di Sainz da pilota della Ferrari sono riportate dall’Ansa.

“Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la scuderia Ferrari dal 2021 in avanti. Sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”.

Ferrari, parla Binotto: “Sainz con Leclerc? Puntiamo su giovani di talento”.

Il pilota spagnolo è stato accolto con entusiasmo dal team principal della Ferrari Binotto.

Le dichiarazioni del dirigente della scuderia di Maranello sono riportate dall’Ansa.