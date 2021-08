Ferrari, se fossi ceo? Chris Harris: “Un mese con Montezemolo per riportare la magia del migliore dopo Enzo” VIDEO

Ferrari ha bisogno di un po’ di Montezemolo. Anzi un intero mese di consigli giorno dopo giorno da parte di Luca Montezemolo, il migliore nella storia della Ferrari dopo il mitico Enzo, il fondatore.

Sono parole, e potete sentirle più sotto, di un giornalista inglese molto autorevole, Chris Harris , intervistato per il canale Top Gear da Jack Rix.

Alla domanda, se domani tu fossi nominato ceo della Ferrari, che orientamento faresti prendere all’azienda, coa faresti? la risposta è: “Prima cosa, mi siederei con Luca Montezemolo per un mese ogni giorno per un mese”.

Un bel travaso di esperienza e conoscenza da parte di uno che a 26 anni vinse il primo mondiale. E poi una sequela di vittorie e successi, agonistici e industriali. Prima di lasciare a età ormai più che sinodal-umbertiana (il taglio dei dirigenti all’età di 60 anni) perché con Sergio Marchionne proprio non si prendeva.

Chris Harris invoca una terapia Montezemolo con queste parole:

“Gli direi, cosa pensi che tu Luca faresti con l’azienda? Penso che la sua visione dell’azienda e il modo in cui l’ha tradotta in pratica (execution) sono stati stupefacenti, sì, proprio, perché ha fatto crescere i profitti, ha costuito più automobili ma ha conservato quel senso di speciale…era che il suo carisma era un additivo magnetico. Per me è stato il migliore leader dell’azienda a parte Enzo Ferrari stesso.

“Comincerei a correggere il rapporto fra guidare, direi ok dobbiamo fare una automobile che percorra un miliardo di miglia all’ora, ha 4 ruote motrici, il motore elettrico, dobbiamo costruirla, ma è anche quello che fa Porsche ma costruiamo qualcosa che pesa 950 chili con 500 cavalli e cambio manuale, la Dino, chiamatela F41 e guardiamola mentre diventa qualcosa per cui la gente si accapiglierebbe per strada.

“Invece penso che la Ferrari ha un po’ perso la strada con chi ama guidare. Ora costruisce la sf90, uno straordinario veicolo. Ma se non siete del tutto in grado di guidarla e potete andare a velocità folli non è proprio eccitante.

“Penso che la Ferrari abbia davanti a sé un po’ di acque agitate, come qualunque casa automobilistica. Ma per tornare alla tua domanda, insisto che mi metterei a sedere con Luca… consulenza gratuita”.