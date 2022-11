Ferrari, ufficiali le dimissioni di Mattia Binotto. Per il futuro c’è Vasseur

Mattia Binotto non è più il team principal della Ferrari: la Scuderia di Maranello ha da poco annunciato la fine del rapporto con un comunico ufficiale. E così, dalle voci delle scorse settimane all’ufficialità di oggi per una collaborazione che si interrompe dopo 28 anni.

Mattia Binotto si dimette: Lascio azienda che amo

Binotto ha legato finora tutta la sua carriera alla Ferrari, con una scalata che lo ha portato a ricoprire il ruolo di team principal assunto dal 2019 per sostituire Maurizio Arrivabene. Stagioni complicate, con molti bassi, pochi alti e un rapporto che sembra essersi incrinato anche con il pilota di punta, Charles Leclerc, dopo i tanti errori in cui è incappata la Rossa in questa stagione. Dal 2019, chiuso anche con l’accordo con la Fia per un motore sospetto, al 2022 archiviato con il secondo posto nel Mondiale (Piloti e Costruttori), Binotto è riuscito solo a tratti a nell’obiettivo di riportare la Ferrari alla vittoria.

“Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni.”

Vasseur possibile successore

Non c’è ancora il successore, ma Binotto dovrebbe lasciare il posto a Frédéric Vasseur che dunque lascerà Sauber. I rumors si erano fatti insistenti la scorsa settimana, prima dell’ultima gara ad Abu Dhabi, con la Scuderia che aveva però bollato come “del tutto infondate” le notizie apparse in Italia e in Europa e con Binotto che si era detto sereno dopo una chiacchierata con il presidente Elkann.

Vasseur, molto vicino al pilota Charles Leclerc, è un ingegnere francese di 54 anni, reduce dall’esperienza come Managing Director & CEO d Team Principal della Sauber (Alfa Romeo Racing ORLEN fino al campionato 2022 e con Audi dal 2023).