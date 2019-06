ROMA – La Ferrari di Michael Schumacher, la Ferrari, F2002 dominatrice della stagione 2002, è in vendita.

Non una Ferrari qualsiasi. Si tratta della macchina con la quale Schumacher finì primo o secondo in ogni gara e si portò a casa il mondiale con sei gare di anticipo. Ferrari che permise a Schumacher di conquistare il record – imbattuto – del più breve tempo in cui un titolo piloti mondiale sia mai stato conquistato.

La monoposto, con la quale il campione di Formula 1 vinse a Imola, Zeltweg e Magny Cours, andrà all’asta da RM Sotheby ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre.

Prezzo? Si parla di una cifra intorno ai 5,5 a 7,5 milioni di dollari.

Una percentuale dei proventi della vendita della F2002 sarà devoluta alla Keep Fighting Foundation, fondata dalla famiglia di Michael Schumacher per scopi culturali e sociali. Fonte: La Repubblica.