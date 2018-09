ROMA – “Ci credo ancora, ho già vinto quattro mondiali, posso riuscirci”. Sebastian Vettel non molla la corsa al titolo iridato: nonostante i 40 punti di distanza da Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari alla Bild confessa di voler lottare fino alla fine.

Con un desiderio: “Mi piacerebbe poter chiedere consigli a Schumacher, un aiuto sul lavoro all’interno del team, non tanto sul mio stile di vita ma sulle politiche della formula 1” dice il tedesco. Il mondiale si avvia al rush finale, e dopo Singapore il rivale della Mercedes ha allungato ancora. “Abbiamo una macchina competitiva, io ci credo, possiamo giocarcela con la Mercedes.

Continuerò a lottare”. Da qui alla fine Vettel non cambierà il suo stile in gara. “In questo modo ho vinto quattro mondiali e 52 gare, perché dovrei cambiare. So che rischiando qualcosa può andare storto, ma non ci si può far condizionare dalla paura. Difenderò sempre la mia squadra, si vince e si perde insieme. E la Ferrari non è come tutti gli altri, dietro ha un paese intero”.