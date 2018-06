ROMA – Ferrari bocciata in geografia. In vista del Gran Premio del Canada a Montreal che si correrà domenica 10 giugno, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la scuderia di Maranello si è resa protagonista di una gaffe su Twitter pubblicando un video che ritrae lo skyline di Toronto. E poco dopo la pagina ufficiale della Rossa è stata sommersa di commenti scherzosi da parte di moltissimi utenti che le facevano notare l’errore.

La scuderia ha poi rimosso il video postandone uno nuovo, questa volta giusto. Ma ormai la figuraccia era stata fatta.