BRASILIA – Circa 15mila auto Fiat ritirati in Brasile per alcuni problemi tecnici.

Si tratta di modelli prodotti tra il 2016 e il 2017 e i guasti riguarderebbero problemi all’alternatore: questo provocherebbe l’accensione della spia rossa della batteria alla voce strumenti e manderebbe in stallo il motore nel bel mezzo del cammino.

Il sito Motorbox elenca i modelli interessati dal richiamo:

Il rischio di un guasto coinvolgerebbe un lotto di esemplari di Fiat Siena, Idea, Uno, Palio, Palio Weekend, Palio Fire, Fiorino, Grand Siena, Punto e Strada. Tutte auto quindi di piccola o media cilindrata, che in Brasile registrano una larga diffusione. Gli interventi di ripristino, gratuiti, sono in programma a partire da oggi: un’ora di lavoro in officina, assicurano dalla Casa. E il problema scompare. La campagna di richiamo, ripetiamo, esclude l’Italia. Ma se la spia dell’accumulatore dovesse accendersi, una visita in concessionaria non sarebbe una cattiva idea.