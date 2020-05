Fiat Panda e 500 ibride anti-coronavirus: con pacchetto D-Fence, abitacolo sempre sanificato

ROMA – Un’auto di ultimissima generazione, rispettosa dell’ambiente grazie alla tecnologia Mhev e dotata di soluzioni innovative (filtro abitacolo ad alta prestazione, purificatore d’aria e lampada igienizzante UV per l’interno della vettura) ad un costo giornaliero che parte da 3 euro, equivalente cioè a due biglietti per i trasporti pubblici a Milano o a Roma.

E’ quanto lanciato dalla Fiat in collaborazione con FCA Bank, con il prodotto finanziario #partileggero perfetto per il giorno memorabile in cui l’Italia riaccende i motori.

Fiat offre mobilità sostenibile e punta in questo momento di riavvio delle attività e degli spostamenti dei singoli proprio dalle sue icone Panda e 500 Hybrid che emettono, rispetto ad un motore benzina trazionale, fino al 30% di CO2 in meno nell’ambiente: perché l’aria che respiriamo all’aperto è importante quanto quella che vogliamo respirare quando siamo alla guida.

”Fiat vuole essere parte attiva e propositiva di questa fase – ha detto Olivier Franois, president Fiat brand global and chief marketing officer FCA durante un evento virtuale – attraverso le sue auto più iconiche e vendute, Panda e 500, con cui portare bellezza, colore ed energia positiva su tutte le strade del nostro Paese.

E ora abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, offrendo due nuovi prodotti: il pacchetto D-Fence selezionato da Mopar e uno speciale finanziamento studiato con FCA Bank. Perché l’auto saprà, ancora più di prima, essere attenta al benessere di chi la utilizza, e continuerà ad essere ancora più protagonista nella mobilità urbana di domani”.

Il nuovo pacchetto D-Fence (il cui nome nasce unendo la lettera D, che sta per drive, con la parola Fence che, in inglese, significa ‘barriera’) sarò presto disponibile anche per l’intera gamma Fiat, e punta a rispondere alla più attuale necessità dell’automobilista: offire, in maniera attiva e in ogni situazione, la corretta l’igienizzazione dell’abitacolo.

Il pacchetto è composto da tre dispositivi – selezionati da Mopar, il brand del FCA Group dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente – che nel loro utilizzo combinato offrono un inedito livello di protezione per guidatore e passeggeri.

Il primo dispositivo è il filtro abitacolo ad alta prestazione e che aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno: blocca il particolato e il 100% degli allergeni, oltre a ridurre del 98% la formazione di muffe e batteri.

Posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, il dispositivo filtra l’aria esterna che viene utilizzata dal sistema di condizionamento e ventilazione, prima che venga immessa nell’abitacolo.

Secondo elemento del pacchetto D-Fence è un air purifier, da installare all’interno delll’auto, ma che può essere anche asportato e utilizzato in casa.

E’ dotato di filtro Hepa che purifica l’aria dell’abitacolo e trattiene le micro-particelle, quali il polline e i batteri.

Infine Il terzo elemento è una piccola ed efficace lampada a raggi UV che elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e aiuta a igienizzare tutte le superfici che tocchiamo in macchina, il volante, il cambio, i sedili.

Ma Fiat in questa fase di ripartenza vuole essere ancora più vicina agli italiani, e per rendere più democratica la sua proposta di mobilità (che per molti potrà essere la sola alternativa ai mezzi pubblici), in collaborazione con FCA Bank offre un nuovo prodotto finanziario che prevede (esclusi i costi di gestione) Panda con motore termico a partire da 3 euro al giorno oppure una 500 Hybrid o una Panda Hybrid a partire da 4 euro.

Insomma, un costo pari a due biglietti dell’autobus a Roma oppure della metro di Parigi o una corsa a Madrid, ma che si può utilizzare 24 ore su 24 ore, senza i limiti del trasporto pubblico.

Il finanziamento prevede inoltre zero anticipo e prima rata posticipata al prossimo anno.

Ovviamente, incluso nella rata, vi è il pacchetto D-Fence. Anche questo è un modo concreto,in perfetto stile Fiat, di essere al fianco degli italiani.

L’iniziativa è accompagnata da due spot – Popolo di Panda e Reasons – evocativi per la ripartenza dell’Italia e dell’Europa.

La campagna di comunicazione mostra come gli italiani, insieme a tutti gli europei, sono pronti a rimettersi in cammino, più forti e determinati di prima.

Il primo dei filmati, visibile su YouTube e sugli altri canali social di Fiat, è stato pensato per il mercato italiano ed è dedicato al Popolo di Panda.

Il secondo spot Reasons, dal respiro più europeo, vede protagoniste le iconiche 500 e Panda che grazie alla tecnologia ibrida e pacchetto D-Fence, offrono di ripartire con un maggiore interesse al benessere e al portafoglio del consumatore.