Folla di appassionati all’Eicma di Milano. L’Esposizione internazionale delle due ruote tornata nei padiglioni fieristici di Rho. Chiude alle 18.30 di domenica 12. Pubblico in crescita. Idem il mercato. Quello delle moto da gennaio a ottobre ha registrato oltre 300.000 pezzi. Il mercato degli scooter che vanno dai 125 ai maxi da oltre 10.000 euro di listino è cresciuto del 23%. A Milano si è visto di tutto. Le migliori case hanno presentato il meglio del meglio. In parata i nuovi modelli Guzzi, BMW, Honda e Ducati. Yamaha e Aprilia si sono distinte con modelli molto versatili e con nuove colorazioni, specie per Aprilia Tuareg 660.

Eicma Milano, i Re del mercato

Sono i modelli SH. I numeri più significativi nella classifica delle immatricolazioni sono una prerogativa degli scooter di media cilindrata, compresa tra i 200 e i 400 cc, una fascia che assicura il miglior compromesso tra prezzi, prestazioni e costi assicurativi più contenuti rispetto ad altri segmenti. Honda, che con la famiglia SH è “inattaccabile su tutti i fronti “,come dice l’esperto Valerio Boni, ha scelto di aggiornare nei dettagli le tre cilindrate della sua corazzata: 125, 150 e 350. La solita seduzione l’ha prodotta la Vespa in particolare la GTV300 spinta dal motore a 4 valvole HPE da 25,8cv con faro basso sul parafango anteriore e il manubrio tubolare in acciaio e non carenato. Va forte il turismo. Debutta nel segmento crossover la Suzuki. La Ducati ha presentato la Multistrada RS che con il suo V4 Desmosedicinstradale inclinato di 90 gradi ha avuto molto successo. Ha detto il pilota motociclistico Lorenzo Baroni:” Si sono allargate le proposte delle Case che assecondano le richieste crescenti dei motociclisti. La passione è forte”.

Anno record

Il 2023 è un anno record per scooter, accessori e abbigliamento. Non accadeva da 12 anni di superare le 300.000 immatricolazioni (scooter compresi) in soli 10 mesi. Volumi che sono cresciuti di 1/3 rispetto al già buono 2022 (+16.95%). Ben 133.666 moto targate sono un dato importantissimo sopratutto perché le prime 12 moto più vendute sono quasi tutte oltre i 700cc. L’edizione prossima si terrà in fiera a Verona dal 19 al 21 gennaio 2024.