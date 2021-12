Formula 1 a due gare dalla fine: domenica 5 a Gedda in notturna, gran finale ad Abu Dhabi il 12 dicembre

Formula 1 a due gare dalla fine: domenica a Gedda in notturna. Gran finale ad Abu Dhabi il 12 dicembre. Primo match ball per Verstappen ma Hamilton non molla.

Siamo ai titoli di coda. Due gare ancora e poi cala il sipario su un Mondiale iniziato in Bahrain a fine marzo. Due gare decisive per l’assegnazione del titolo. Due appuntamenti entrambi in dicembre ed entrambi in terra araba.

Il 5 dicembre sul circuito cittadino di Gedda sul Mar Rosso (Arabia Saudita), il 12 dicembre ad Abu Dhabi nell’anello dell’isola di Yas Marina, cuore degli Emirati Arabi Uniti e gioiello dello sceicco Khalifa bin Zayed, potente monarca assoluto in sella da 17 anni.

La sfida iridata di Formula 1 è un affare per due: Verstappen ed Hamilton. Tra Red Bull e Mercedes. Esclusi matematicamente tutti gli altri team.

Il Tulipano resta ancora il candidato numero uno al Mondiale benché, dopo la gara in Qatar (21 novembre), il suo vantaggio sia dimezzato. Il Re Nero insegue con soli 8 punti di distacco e le ultime due vittorie consecutive (Brasile e Qatar) l’hanno convinto a non mollare. E poi in Arabia avrà la power unit non usata in Qatar. Hamilton crede nel V6 Mercedes.

Max Verstappen non sembra preoccupato degli ultimi cedimenti. In Brasile aveva 21 punti di vantaggio, adesso 8. Però va anche detto che gli bastano 18 punti per conquistare il Mondiale. Dalla sua ha pure il numero di vittorie: 9-7. Entrambi sono in gran spolvero. E in gran spolvero c’è anche Alonso che in Qatar ha ritrovato il podio dopo 109 GP (sette anni, 2.674 giorni ).

Potrebbe sparigliare le carte, far sentire la sua strategia. Certo, il trionfo bis di Lewis (che ha avuto vita facile per la penalità di Verstappen) non deve illudere . Il Tulipano a Gedda ha il suo primo match ball.

Due parole infine sul circuito cittadino di Gedda, il più veloce del mondo, inaugurato da pochi mesi. Un nastro lungo 6.174 metri con 27 curve (16 a sinistra). La velocità media, stimata tramite simulazioni, è stata calcolata in 252,8 km/h. È una pista tra i grattacieli, il centro storico è patrimonio protetto dall’Unesco. Siamo in provincia della Mecca, la città santa per i musulmani dove è nato Maometto, il profeta e rifondatore dell’Islam. Il Gran Premio si correrà in notturna, il via alle 18.30 (ora italiana). Previsti 50 giri.