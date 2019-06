SPIELBERG – Ferrari beffata in Austria. Charles Leclerc, che era partito in pole position, ha condotto la gara con autorità fino a cinque giri dal termine del gran premio quando è iniziato ad andare nettamente più piano di Verstappen. Al 69° giro dei 71 previsti, Leclerc non è riuscito più a difendersi ed è stato sorpassato dal pilota olandese.

Leclerc ha cercato di restare davanti in tutti i modi tanto è vero che, al momento del sorpasso decisivo, il pilota della Ferrari è venuto a contatto con l’avversario prima di uscire momentaneamente dalla pista e scivolare in seconda posizione.

Verstappen è andato a vincere il gran premio con un sorpasso estremo ma regolare visto che i giudici di gara, dopo una lunga investigazione, hanno deciso di non penalizzarlo.

Per Verstappen si tratta della sesta vittoria in carriera (prima quest’anno, seconda nel GP di Austria). Verstappen eguaglia Tony BROOKS, Jacques LAFFITE, Riccardo PATRESE, Jochen RINDT, Ralf SCHUMACHER, John SURTEES, Gilles VILLENEUVE al 40° posto di tutti i tempi.

Per Charles Leclerc è il 4° podio in carriera (4° quest’anno). Il pilota della Ferrari eguaglia Sam HANKS, Innes IRELAND, Heikki KOVALAINEN, Gunnar NILSSON, Jim RATHMANN, Derek WARWICK al 98° posto di tutti i tempi.

Le dichiarazioni a caldo di Verstappen dopo il successo in Austria ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento per il team. Sul contatto con Leclerc mi sento di dire solamente che è stato un contatto normale. Un normale contatto di gara. Se discutiamo di queste cose è meglio che chiudiamo la Formula 1”.

Ecco cosa ha detto Leclerc a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “Tutta la gara è stata buona ma purtroppo nel finale la macchina ha ceduto. Sul contatto con Verstappen dico che decideranno gli ispettori di gara ma sicuramente io ho tenuto il posizionamento corretto con la mia vettura. C’è tanta amarezza per non aver vinto”.

Video con il momento decisivo della gara, il sorpasso di Verstappen a Leclerc a due giri dal termine del gran premio d’Austria di Formula 1.

L’ordine di arrivo del gran premio d’Austria di Formula 1.

1 VERSTAPPEN 0

2 LECLERC +2.724

3 BOTTAS +18.960

4 VETTEL +19.610

5 HAMILTON +22.805

6 NORRIS +1 LAP

7 GASLY +1 LAP

8 SAINZ +1 LAP

9 RAIKKONEN +1 LAP

10 GIOVINAZZI +1 LAP

11 PEREZ +1 LAP

12 RICCIARDO +1 LAP

13 HULKENBERG +1 LAP

14 STROLL +1 LAP

15 ALBON +1 LAP

16 GROSJEAN +1 LAP

17 KVYAT +1 LAP

18 RUSSELL +2 LAPS

19 MAGNUSSEN +2 LAPS

20 KUBICA +3 LAPS.

Formula 1, le fasi salienti del gran premio d’Austria vinto da Verstappen su Leclerc.