BAKU – Quarta gara del Mondiale 2019 di F1 in diretta tv esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e diretta streaming su SkyGo, con il Gran Premio d’Azerbaijan in onda da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La Ferrari è chiamata a dare una risposta dopo le prime tre doppiette Mercedes. Torna in pista anche la F2, con Luca Ghiotto Leader e Mick Schumacher.

Formula 1, gran premio Azerbaijan: il programma completo di Sky Sport.

IL PROGRAMMA – Il GP inizia già domani, alle 15, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa. Sabato 26 in pista anche la F2, con la gara in programma alle 9.55. Alle 15 in onda le qualifiche di F1. Domenica la gara alle 14.10.

