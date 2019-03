MANAMA – Prima pole per Charles Leclerc in F1, con il pilota monegasco della Ferrari che sulla pista di Sakhir ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Seconda fila tutta Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. “Sono felice. In Australia avevo commesso qualche errore in Q3 ed ho lavorato sodo per non ripeterli”. Charles Leclerc ha commentato così, appena uscito dall’abitacolo della Ferrari, la pole conquistata sul circuito del Bahrain, la prima della sua carriera in Formula 1.

“E’ stato difficile stare davanti a Sebastian (Vettel, ndr) – ha aggiunto il pilota monegasco parlando del compagno – sto imparando e devo imparare ancora molto da lui, ma oggi sono contentissimo di questa pole”. Charles Leclerc festeggia la prima pole position in carriera con la Ferrari. Dal profilo Twitter della Formula Uno.

Hamilton si complimenta con Leclerc per la pole position: “Charles ha fatto un lavoro incredibile. Domani il giorno più importante e daremo una buona battaglia alla Ferrari”. Dal Twitter della Formula Uno.

Anche Sebastian Vettel si complimenta con il compagno di squadra: “Forse ero un po’ timido nel secondo settore, ma penso che Charles ha fatto un ottimo lavoro oggi e merita di essere in pole. La cosa principale è che abbiamo ottenuto il lavoro fatto, questo weekend l’auto si sentiva molto meglio “. Dal Twitter della Formula Uno.

