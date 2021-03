Formula 1, Bahrein: data, orario, diretta streaming, diretta tv, dove vedere il primo gran premio della stagione. Il Mondiale di F1 torna con il gran premio del Bahrein.

Andiamo a fornire tutte le indicazioni del caso sul primo gran premio del Mondiale di F1 2021.

Formula 1, Bahrein: diretta tv o diretta streaming, dove guardare il gran premio

Per vedere la gara in diretta televisiva o in diretta streaming bisognerà essere abbonati ad uno dei pacchetti di Sky (o Sky Sport per la tv, o il pacchetto sport di Now Tv per lo streaming).

Gli abbonati al pacchetto televisivo di Sky Sport, potranno seguire questo gran premio in diretta streaming sull’app SkyGo.

Formula 1, Bahrein: data e orario italiano del primo gran premio stagionale

Prima abbiamo spiegato come vederlo in diretta tv o in diretta streaming, adesso andiamo a fornire tutte le indicazioni su data e orario del gran premio. Per vederlo, bisognerà accendere la tv, o aprire le app, domenica 28 marzo 2021 alle ore 17:00.

Il Gran Premio del Bahrein è una gara automobilistica di F1 che si svolge a partire dal 2004 sul circuito di Manama, costruito per l’occasione nel deserto vicino alla capitale del Bahrein. Dal 2014 il Gran Premio viene corso in notturna.