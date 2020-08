Formula 1, Hamilton ha trionfato in Belgio. Flop Ferrari: Vettel 13° e Leclerc 15° (foto Ansa)

Formula 1, solita doppietta Mercedes in Belgio con Hamilton che ha trionfato su Bottas. La Ferrari ha toccato il fondo, Vettel 13° e Leclerc 14°.

Il gran premio del Belgio di Formula 1 ha certificato il dominio della Mercedes ma ha anche acuito la crisi della Ferrari.

Solita doppietta Mercedes con Hamilton che ha trionfato su Bottas. E’ da inizio anno che la Mercedes sta disputando un Mondiale a parte, ormai si gioca solamente per il terzo posto.

E anche per il gradino più basso del podio non ci sono novità visto che la Red Bull ha confermato di essere la terza forza del torneo con Verstappen. Ma il pilota olandese non si è mai avvicinato concretamente né a Hamilton, né a Bottas.

La Ferrari non è più competitiva. Ormai troppi indizi fanno una prova. La Rossa sta accumulando umiliazioni su umiliazioni.

Qualche ora fa, la Ferrari ha fallito la qualificazione alla Q3, risultato disastroso che non si verificava da 14 anni.

Oggi le cose sono andate ancora peggio visto che Vettel ha chiuso in 13° posizione, mentre Leclerc si è dovuto accontentare addirittura del 14° posto (solo tre piloti hanno fatto peggio di lui oggi in gara).

Lo scorso anno ci eravamo lasciato con la Ferrari seconda forza del Mondiale dopo la Mercedes, questa stagione ci siamo risvegliati con una Rossa che lotta per evitare l’ultima posizione nel gran premio del Belgio.

Questi risultati sono una offesa alla storia gloriosa della scuderia di Maranello. Serve una inversione di rotta. Probabilmente verranno mandati via tutti i dirigenti, a partire dal criticatissimo team principal Binotto.

In questo scenario desolante, i piloti sono gli ultimi colpevoli. Vettel è già con la testa altrove, perché è stato mandato via prima dell’inizio del Mondiale, Leclerc invece mostra sempre il suo talento ma la vettura non lo assiste.