ROMA – La Fia ha approvato il calendario 2018 del Mondiale di Formula 1. Dopo 10 anni di assenza per problemi finanziari torna il Gran Premio di Francia che si svolgerà il 24 giugno sul circuito Paul Ricard, conosciuto anche come Le Castellet. Esce invece la Malesia.

L’appuntamento con la gara di Monza, invece, è in programma il 2 settembre. Il Gran Premio di apertura, come consuetudine, sarà quello di Melbourne, in Australia, il 25 marzo.

Si invertono le date di Cina e Bahrein, con Sakhir che sarà il secondo appuntamento del 2018, una settimana prima di Shanghai. Ritorna anche il Gran Premio di Germania, in programma il 22 luglio ad Hockenheim. La gara di chiusura è in programma il 25 novembre sul circuito di Abu Dhabi.

Formula 1, calendario 2018

25 marzo Melbourne (Australia)

8 aprile – Shanghai (Cina)

15 aprile – Sakhir (Bahrain)

29 april – Baku (Azerbaijan)

13 maggio – Montmeló (Spagna)

27 maggio – Montecarlo (Monaco)

10 giugno – Montreal (Canada)

24 giugno Le Castellet (Francia)

1 luglio – Spielberg (Austria)

8 luglio – Silverstone (Gran Bretagna)

22 luglio – Hockenheim (Germania)

29 luglio – Budapest (Ungheria)

26 agosto – Spa (Belgio)

2 settembre – Monza (Italia)

16 settembre – Singapore (Singapore)

30 settembre – Sochi (Russia)

7 ottobre – Suzuka (Giappone)

21 ottobre – Austin (Usa)

28 ottobre – Città del Messico (Messico)

11 novembre – San Paolo (Brasile)

25 novembre – Yas Marina (Abu Dhabi).