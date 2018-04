Formula 1, Gp Cina: streaming-diretta tv, dove vederlo

ROMA – Formula 1: dove vedere il Gran Premio di Cina in tv e in streaming.

Dove vedere il gp Cina di Formula 1 in diretta tv o in streaming

La gara sul circuito di Shangai partirà alle 8:10 di domenica 15 aprile e sarà visibile in diretta per chi ha un abbonamento Sky e in differita in chiaro.

Il terzo Gran Premio di questa stagione di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di Sky, che potranno seguire sia la gara che il Paddock Live sul canale dedicato Sky F1 HD, canale 207 del decoder. Per chi non potesse assistervi live, c’è la possibilità di vedere le repliche alle 11:00, alle 14:00, alle 18:00 e alle 20:30, tutto disponibile anche col servizio streaming Sky Go.

Chi non possiede l’abbonamento a Sky potrà comunque assistere al Gran Premio di Shangai in chiaro su TV8, che trasmetterà la gara in differita alle ore 21:00. La corsa sarà anche visibile anche su tablet, smartphone e pc andando sul sito di TV8.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky F1 HD, canale 207:

Ore 6:30 – Paddock Live

Ore 8:10 – Gara

Ore 11:00, 14:00, 18:00, 20:30 – Replica

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:00 – Gara

F1: Vettel coccola la Ferrari “macchina fantastica”

Una settimana dopo il Bahrain la Ferrari si conferma macchina imbattibile sul giro secco, monopolizzando ancora la prima fila con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Il team di Maranello ha ottenuto la 215/a pole, la settima per Vettel al volante della Ferrari. Come nel caldo di Sakhir, così nel freddo di Shanghai le SF71H si sono dimostrate molto forti sia con le ultrasoft che con le soft, gomma che useranno alla partenza in gara.

“Oggi la macchina fantastica ed è stato bellissimo lottare tra compagni di squadra per la prima fila. Tirava vento e non era facile avere il giusto feeling alla guida. Ma quando la macchina è veloce e funziona, prendi fiducia – ha gioito il tedesco – e questo aiuta. Non ci aspettavamo di essere così forti rispetto ai nostri rivali. Abbiamo apportato qualche minimo cambiamento sulla macchina, ma già venerdì andava bene. Ho fatto qualche errore durante il mio primo giro nelle curve 3 e 6, dove avevo sovrasterzo.

Qui bisogna fare molta attenzione con le gomme, per cui sapevo che se avessi guidato ‘pulito’, l’ultima parte del giro sarebbe andata meglio. Ero abbastanza sicuro di riuscire a fare la pole perché essendo uno degli ultimi potevo trarre vantaggio dal miglioramento della pista. Dovrebbe essere soleggiato, il che renderà l’asfalto più caldo. Vedremo come va, ma credo che saremo molto vicini”.

“Sono contento di come le cose sono andate finora durante questo weekend – le parole di Raikkonen, superato il primo momento di stizza per la pole sfumata – Oggi eravamo molto vicini in qualifica. Ho fatto due giri buoni, ma purtroppo ho perso un po’ di velocità nell’ultimo settore e non sono riuscito a migliorare.Il mio obiettivo? E’ vincere. Dobbiamo fare un buon lavoro e prendere il meglio di quello che accadrà”.