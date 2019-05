BARCELLONA – La Mercedes ha dominato anche in Spagna. La scuderia tedesca ha messo a segno la quinta doppietta consecutiva in una stagione che è già da ricordare. Con questa vittoria, Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale piloti. Questa Mondiale si sta risolvendo in una lotta tra i due piloti Mercedes per il titolo di campione del mondo. In tutto questo, gode la Mercedes che ha già 34 punti di vantaggio sulla Ferrari nella classifica del Mondiale costruttori.

Mercedes show, Hamilton e Bottas si contendono il Mondiale. Nei costruttori non c’è storia.

La classifica del mondiale piloti è guidata da Lewis Hamilton con 112 punti. Segue Bottas a 105 punti. Terzo Verstappen con 66 punti all’attivo. Ferrari fuori dal podio anche in questa classifica. Vettel è quarto con 64 punti e Leclerc è quinto con 57 punti. Nel mondiale costruttori non c’è storia. La Mercedes è prima con 217 punti. Seguono la Ferrari a 121 punti e la Red Bull a 87 punti.

Mondiale di Formula 1 2019, la classifica piloti.

1 L. Hamilton Mercedes 112

2 V. Bottas Mercedes 105

3 M. Verstappen Red Bull 66

4 S. Vettel Ferrari 64

5 C. Leclerc Ferrari 57

6 P. Gasly Red Bull 21

7 K. Magnussen Haas 14

8 K. Raikkonen Alfa Romeo 13

9 S.Perez Racing Point 13

10 L.Norris McLaren 12

11 C.Sainz McLaren 10

12 N. Hulkenberg Renault 6

13 D. Ricciardo Renault 6

14 L. Stroll Racing Point 4

15 A.Albon Toro Rosso 3

16 D. Kvyat Toro Rosso 3

17 R.Grosjean Haas 1

18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 0

19 R.Kubica Williams 0

20 G.Russell Williams 0.

Mondiale di Formula 1 2019, la classifica costruttori.