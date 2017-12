ROMA – Alfa Romeo Sauber, ecco i piloti ufficiali per la prossima stagione di Formula 1: sarà Marcus Ericsson ad affiancare Charles Leclerc alla guida delle monoposto. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ad di Fca, presentando l’accordo con la scuderia svizzera al Museo storico dell’Alfa Romeo di Arese. “Daremo la possibilità a giovani piloti di mettersi in mostra”, ha affermato il manager, che si è detto orgoglioso ed emozionato anche per logo e livrea. Sono stati proprio i due piloti a levare il velo dalla monoposto. Ma la vera notizia Marchionne l’ha data poco dopo, quando la Ferrari fuori dalla Formula 1 potrebbe essere una possibilità reale.

“Ridiamo ad Alfa Romeo la possibilità di ritornare in pista, aprendo un muovo capitolo di Formula 1”, ha aggiunto Marchionne. “Potremo dare ad Alfa Romeo ancora maggiore visibilità anche a livello internazionale – ha sottolineato -. Siamo pronti a restituirle il primato che merita anche in F1”.

“Il dialogo è cominciato e continua a evolversi. Abbiamo tempo fino al 2020 per trovare una soluzione che sia di beneficio alla Ferrari. La minaccia di far uscire la Ferrari dalla F1 è seria. L’accordo di Alfa Romeo con Sauber scade nel 2020-2021, quando Ferrari potrebbe uscire. Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare”. Così l’ad di Fca e presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, alla presentazione del ritorno dell’Alfa Romeo in F1. “Per il momento tiferò per la Ferrari”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedono se tiferà Alfa Romeo o Ferrari nel prossimo campionato di Formula 1. “Se poi dovesse arrivare l’imbarazzo… ben venga”, aggiunge in occasione della presentazione ad Arese dell’accordo tra Alfa Romeo e Sauber che riporta il Biscione in Formula 1 dopo oltre trent’anni. “Cosa pensa Ferrari del ritorno di Alfa Romeo in Formula1? Pensa come tutti che sia una figata incredibile…”.