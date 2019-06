LE CASTELLET – Sesta doppietta stagionale per la Mercedes. La scuderia tedesca continua a dominare il Mondiale di Formula 1. In Francia, Hamilton non ha avuto rivali. Il campione del mondo in carica ha vinto la gara di Le Castellet conducendo il gran premio dal primo all’ultimo giro.

Per Hamilton, si tratta della 79esima vittoria in carriera (sesta quest’anno, quarta di fila, seconda nel GP di Francia). Hamilton ha conquistato 6 vittorie nelle prime 8 gare : è il 9° pilota nella storia a riuscirci. Nei casi precedenti, tutti i vincitori di 6 gare nelle prime 8 sono diventati campioni del mondo a fine anno.

Secondo posto per un Bottas che ha tenuto a distanza a fatica uno scatenato Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari ha sfiorato il sorpasso su Bottas nell’ultimo giro di gara. Fuori dal podio Verstappen (quarto) e l’altro pilota della Ferrari Sebastian Vettel (quinto).

Formula 1, le dichiarazioni di Hamilton, Bottas e Leclerc prima della premiazione.

Hamilton ha commentato il suo ennesimo successo, a caldo, ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una gara semplice. E’ sempre tutto al limite quando sei in gara. Le temperature, le gomme, il motore…ci sono tanti aspetti da considerare”.

Bottas ha dovuto incassare il secondo posto ma è fiducioso per il resto del Mondiale. Ecco il suo commento a Sky Sport: “La partenza era la mia miglior occasione, ma non sono riuscito a cambiare la situazione. Sono fiero del team e di me stesso, ma devo capire dove migliorare. Devo esaminare dove Hamilton sia più veloce di me. So che non è imbattibile, devo lavorare di più”.

Leclerc è soddisfatto del gradino più basso del podio. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Ho dato tutto. Verso la fine vedevo che stavo riprendendo Bottas, ho visto la chance ma non c’erano abbastanza giri per sorpassarlo. E’ stata una grande gara, ci ho creduto fino agli ultimi metri”.

Formula 1, Francia: ordine di arrivo. Hamilton, Bottas e Leclerc sul podio.

LA CLASSIFICA PILOTI F1 2019.

1 L. Hamilton Mercedes 187

2 V. Bottas Mercedes 151

3 S. Vettel Ferrari 111

4 M. Verstappen Red Bull 100

5 C. Leclerc Ferrari 87

6 P. Gasly Red Bull 36

7 C.Sainz McLaren 26

8 D. Ricciardo Renault 22

9 K. Raikkonen Alfa Romeo 17

10 K. Magnussen Haas 14

11 N. Hulkenberg Renault 14

12 S.Perez Racing Point 13

13 L.Norris McLaren 13

14 D. Kvyat Toro Rosso 10

15 A.Albon Toro Rosso 7

16 L. Stroll Racing Point 6

17 R.Grosjean Haas 2

18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 0

19 R.Kubica Williams 0

20 G.Russell Williams 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019.

1 Mercedes 338

2 Ferrari 198

3 Red Bull 136

4 McLaren 39

5 Renault 36

6 Racing Point 19

7 Toro Rosso 17

Alfa Romeo 17

8 Haas 16

9 Williams 0.

Formula 1, i momenti salienti del gran premio di Francia.