Hockenheim (Germania) – Verstappen trionfa in Germania su Vettel e Kvyat. Gran premio da dimenticare per il leader del Mondiale Lewis Hamilton e la Mercedes, mentre il weekend della Ferrari è stato salvato dal secondo posto di Vettel. Quella del pilota tedesco è una impresa straordinaria perché partiva dall’ultima posizione, la ventesima.

Nella gara delle sorprese, decisa da pioggia, pit stop, incidenti e safety car, è Verstappen a trionfare su Red Bull. Per il pilota olandese si tratta del secondo successo in stagione ma si tratta soprattutto della seconda vittoria negli ultimi tre gran premi. Il pilota della Red Bull è quello più in forma del momento. Basta vedere i risultati che ha ottenuto negli ultimi gran premi per capire la sua crescita. Verstappen ha avuto la capacità di fare quello che non è riuscito alle Ferrari, cioè di interrompere il dominio incontrastato delle Mercedes. Grazie a questo successo, il pilota olandese ha accorciato le distanze dai piloti della Mercedes nella classifica del Mondiale.

La Mercedes, che partiva prima con Hamilton e terza con Bottas, non è riuscita ad andare a punti. Sembra clamoroso ma è successo davvero. Hamilton ha rischiato di uscire di pista per ben due volte, ha perso terreno, ha danneggiato la sua vettura e alla fine non è riuscito a classificarsi a punti. Bottas stava provando a vincere la gara, per accorciare le distanze in classifica dal compagno di scuderia, quando è uscito di pista a meno di dieci giri dal termine della gara ed è stato costretto al ritiro.

Per la Ferrari il weekend tedesco è iniziato malissimo. Le qualifiche sono state da incubo. Vettel è partito ultimo dopo aver accusato un problema al turbo mentre Leclerc è partito decimo dopo aver accusato un problema al sistema di pescaggio del carburante. Il pilota monegasco, che era risalito fino alla seconda posizione in classifica, è uscito di scena al 29° giro dopo aver preso male una curva.

Leclerc ha provato a rientrare in pista ma è rimasto insabbiato ed incastrato in un cartellone pubblicitario. Dopo il ritiro, si è lasciato andare ad un urlo liberatorio: “Noooooooooooooo!”.

Vettel invece è stato protagonista di un capolavoro davanti al pubblico di casa. Vettel ha compiuto una rimonta memorabile portandosi fino al secondo posto in classifica dopo che era partito ultimo.

L’ordine di arrivo del gran premio di Germania di Formula 1.

1 Verstappen.

2 Vettel.

3 Kvyat.

4 Stroll.

6 Albon.

7 Raikkonen.

8 Giovinazzi.

9 Grosjean.

10 Magnussen.

11 Hamilton.

12 Kubica.

13 Russell.

14 Gasly (ritirato).

15 Bottas (ritirato).

16 Hulkenberg (ritirato).

17 Leclerc (ritirato).

18 Norris (ritirato).

19 Ricciardo (ritirato).

20 Peres (ritirato).

