ROMA – Il mondiale di Formula 1 ricomincia da dove era finito: con le Mercedes di nuovo in prima fila e Lewis Hamilton in pole position. Il pilota britannico ha conquistato la pole per per il Gran Premio d’Australia e sarà affiancato dal compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, quinta l’altra rossa di Charles Leclerc. In mezzo, al quarto posto, partirà la Red Bull di Max Verstappen.

Sesta posizione per la Haas di Romain Grosjean davanti al compagno di squadra Kevin Magnussen e alla McLaren di Lando Norris. Attardate le due Alfa Romeo racing con l’ex ferrarista Kimi Raikkonen nono e l’italiano Antonio Giovinazzi, al suo primo Gp da titolare, 14mo. Le due Renault sono all’undicesimo posto con Nico Hulkenberg e al dodicesimo con Daniel Ricciardo.

Prima fila

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

Seconda fila

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

Terza fila

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Romain Grosjean (Haas)

Quarta fila

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Lando Norris (McLaren)

Quinta fila

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

10. Sergio Perez (Racing Point

Sesta fila

11. Nico Hulkenberg (Renault)

12. Daniel Ricciardo (Renault)

Settima fila

13. Alexander Albon (Toro Rosso)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Ottava fila

15. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

16. Lance Stroll (Racing Point)

Nona fila

17. Pierre Gasly (Red Bull)

18. Carlos Sainz (McLaren)

Decima fila

19. George Russell (Williams)

20. Robert Kubica (Williams)

