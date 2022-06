Formula 1, Gp Azerbaigian, doppietta Red Bull: primo Verstappen, secondo Perez. Disastro Ferrari: entrambi i piloti si sono ritirati. Sainz dopo 9 giri, Leclerc quando era in testa (motore in fiamme).

Un doppio zero inatteso che fa molto male al Cavallino in Formula 1. E il Tulipano vola: +21 sul compagno Perez, +34 su Leclerc scivolato al terzo posto. Avanza la Mercedes: Russell sul podio (terzo ), Hamilton quarto. Gasly quinto, Vettel sesto. Alonso settimo. Completano la top ten Ricciardo (8), Norris (9), Ocon (10).

GRIGLIA DI PARTENZA CON LA MAGIA ROSSA

Fenomeno Leclerc. Fa l’ultimo giro alla Senna – un vero capolavoro – e conquista la sesta pole (su otto). La seconda di fila a Baku, la quindicesima della carriera. Ha guidato quasi da rallysta, sfiorando muri e protezioni, rischiando la “intraversarsi”, tenendosi in equilibrio sul filo del brivido.

Nella storia della Ferrari solo Schumacher e Lauda hanno fatto più pole del monegasco. Un sabato così è da incorniciare. E in griglia di fianco a lui il meno atteso degli avversari. Non Verstappen o il suo compagno Sainz (entrambi in seconda fila) ma Perez che per il secondo weekend consecutivo si è preso il lusso di stare davanti al campione del mondo.

Occhio, non è più un caso. Terza fila con Russell e l’Alphatauri-Honda di Gasly. Hamilton an ira una volta dietro al compagno di scuderia . In quinta due veterani, ex. Ferrari: Vettel e Alonso davanti a Norris alle MacLaren di Norris e Ricciardo. In settima Ocon (Alpine-Renault) e Zhou (Alfa Romeo) che precedono Bottas e Magnussen (Haas-Ferrari). Ultime due file: Albon, Latifi, Stroll, Schumacher.

IL PREMIO DA UN MITO

Prima della gara Leclerc è stato premiato con la ‘gomma” tradizionalmente consegnata a chi conquista la pole. La gomma gli è stata consegnata dall’australiano Mick Doohan, cinque volte (consecutive) campione iridato del Motomondiale, dal 1994 al 1998 . Il figlio Jack corre in auto (Alpine).