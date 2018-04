BAKU – Incidente subito al via del gran premio di F1 che si corre a Baku in Azerbaigian. Poco dopo la partenza, in una curva stretta c’è stato un contatto fra il ferrarista Raikkonen e Ocon (Force India), coinvolto a cascata anche il russo Sirotkin sulla Williams.

Intervento della safety car. Alla partenza era scattato bene davanti a tutti Sebastian Vettel, precedendo Lewis Hamilton.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il video con l’incidente tra Raikkonen e Ocon

Ocon queda fuera luego de tocarse con Raikkonen en la curva 3 #F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/LrPXUv7e64 — Gaby Manzo (@GabyManzoJ) 29 aprile 2018