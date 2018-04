BAKU – Beffa finale a Baku per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, per lungo tempo al comando del Gp dell’Azerbaigian, ha concluso al quarto posto per colpa di un errore imperdonabile.

Quando la Safety car è uscita di scena, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è come disputato un altro mini Gran Premio dove Sebastian Vettel, in scia a Bottas ha tentato il tutto per tutto, tirando una staccata violenta alla prima curva: tentativo fallito.

Finito lungo e con l’anteriore sinistra spiattellata, il tedesco si è reso così vulnerabile all’attacco di Hamilton e Raikkonen e vittima delle vibrazioni è stato pure passato da Perez.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il video con l’incredibile errore di Sebastian Vettel