ROMA – Torna la Formula 1, che approda a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova della stagione.

Lo scorso anno trionfò Daniel Ricciardo su Red Bull, che approfittò di un contatto tra il ferrarista Sebastian Vettel e il pilota Mercedes Lewis Hamilton.

Dopo la vittoria in Cina, Ricciardo sarà sicuramente voglioso di bissare il successo, ma Ferrari e Mercedes non vogliono compiere ulteriori passi falsi. I giri totali da compiere sono 51, ciascuno della lunghezza di 6,003 km. Il record della pista è di 1’43″441 ed è stato fatto registrare da Sebastian Vettel lo scorso anno. Di seguito gli orari completi del weekend di gara a Baku.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (con possibilità di live-streaming su SkyGo) e in differita in chiaro su Tv8.

Sabato 28 aprile:

Prove libere 3: 12:00-13:00 – diretta su Sky SportF1 HD.

Qualifiche: 15:00-16:00 – diretta su Sky SportF1 HD,

20:00 – Differita su TV8.

Domenica 29 aprile:

Gran Premio: ore 14:10 – diretta su Sky SportF1 HD.

Gran Premio: ore 21:00 – Differita su TV8.