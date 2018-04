Formula 1, GP Azerbaijan: streaming-diretta tv, dove vederlo

BAKU (AZERBAIJAN) – Tutte le info per seguire il Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaijan in diretta tv, in differita e in diretta streaming.

Formula 1, Gp Azerbaijan: dove vederlo in diretta tv e in diretta streaming

Il Gran Premio Azerbaijan verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport alle ore 14.10 sul canale Sky Sport F1. La gara potrà essere seguita anche in diretta streaming su SkyGo. Il Gran Premio Azerbaijan verrà trasmesso anche in differita, in chiaro, su Tv8 alle ore 21.00.

Griglia di partenza del Gp d’Azerbaigian di Formula 1, quarta prova del mondiale di Formula 1, in programma a Baku