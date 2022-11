Formula 1, GP Brasile, penultima tappa del Mondiale 2022 della Formula Uno (domenica 13, ore 19). Gara all’Autodromo di San Paolo intitolato a Jose’ Carlos Pace (1944-1977).

Fu un pilota caro a Surtees, morto in un incidente aereo a Mairipora; circuito noto anche come Interlagos. Qui giorni fa è stato inaugurato un busto gigantesco per Ayrton Senna (1960-1994), figura iconica della F1, tre volte campione del mondo, 41 GP vinti, l’amore indimenticabile dei tifosi brasiliani.

Come è arcinoto i giochi sono fatti. Ha vinto il Mondiale l’olandese Max Verstappen infilando 14 vittorie (su 20). E’ tempo dunque di pensare alla prossima stagione. Questa, dominata dalla Red Bull, andrà in archivio il 20 novembre ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento dell’anno.

OMAGGIO FERRARI AL MITICO ING. FORGHIERI

La Rossa correrà ad Interlagos evidenziando sulla livrea un “Ciao Furia” che la dice lunga sull’affetto e la dovuta riconoscenza al progettista geniale che sotto la sua guida ha portato il Cavallino a vincere 11 titoli con la Ferrari – dal 1962 al 1984 – cambiando, pro quota, la storia dei GP.

Il mito Lauda è nato con lui. Aveva un talento eclettico. Ha disegnato anche diamanti, mobili, oggetti industriali. Bravo persino a restaurare dipinti. Se ne è andato nella sua Modena il 2 novembre scorso all’età di 87 anni. Memorabili le riunioni notturne con l’amico e concittadino Enzo Ferrari.

Erano talvolta confronti così accesi che doveva intervenire e mediare il figlio del Drake, Piero Ferrari. Furia progettava tutto: telaio, motore, cambio. Ha rappresentato l’Italia migliore del Novecento.

ROSSA D’AZZARDO: PROVE DI RIVINCITA IN FORMULA 1

A Interlagos le vetture di Leclerc e Sainz avranno assetti speciali. A Maranello si lavora su motore e aerodinamica. La Ferrari sta preparando la rivincita contro la Red Bull.

Partendo da un campionato 2022 in cui la squadra ha ritrovato la capacità di vincere. Due dati significativi: 4 vittorie, 12 pole (9 Leclerc, 3 Sainz). Però, è vero, ci sono stati anche 11 ritiri, tanti stop, guai meccanici. Leclerc non ha concluso 6 volte, Sainz 5. Ora la Ferrari ha un obiettivo importante: chiudere al meglio il Mondiale

salvando il secondo posto tra i Costruttori; classifica dominata dalla Red Bull (696 punti). Ferrari (487), Mercedes (447).

GARA IN SENSO ANTIORARIO

Tracciato di 4.309 metri con 15 curve. Gara di 71 giri. Il circuito si trova a 700 metri di altitudine, collocato tra due laghi artificiali che rendono l’asfalto pieno di dossi. Il fatto poi che si gira in senso antiorario procura una particolare sollecitazione alle gomme di destra in appoggio. Pirelli ha scelto le mescole C2, C3 e C4 per questa gara brasiliana, ovvero il set medio della gamma di pneumatici.

FORMULA 1, DIRETTA TV E RADIO

In tv diretta su Sky Sport Uno, in streaming su Now. Diretta radio, frequenze FM di Radio sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.