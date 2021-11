Formula 1, Gp Brasile (domenica 14 novembre, ore 20.00). Verstappen pronto per il Mondiale, ma Hamilton non molla

Formula 1, comincia in Brasile la volata per il Mondiale (domenica 14, ore 20.00). Ed è uno sprint a due: Verstappen e Hamilton.

Rush (quasi) finale fra il leader olandese e l’inseguitore britannico. Fra il fresco tulipano e il pluriiridato Re Nero. Duello anche generazionale. Il discolo Max contro il veterano Lewis.

Ma anche sfida tra due colossi, vicini di casa: Red Bull e Mercedes. Ce n’è abbastanza per dare alla gara tutta la fascinosa e sanguigna incertezza che rende elettrizzante questo gran premio brasiliano di Formula 1.

Un gran premio griffato, 48 edizioni, nella popolosa San Paolo. Qui hanno trionfato leggende come Fittipaldi, Lauda, Piquet, Senna con la McLaren, Schumacher sia con la Benetton-Ford che con la Ferrari. A Interlagos Hamilton ha vinto due volte, Verstappen una (l’ultima edizione). Alain Prost ha il record di vittorie, ben 6. Non a caso il francese è il pilota più vincente della storia della Formula Uno.

A Interlagos si profila una gara avincente è dura: 71 giri, 305 km, 15 curve (alcuni curvoni sono molto veloci ma con frenate poco impegnative). Occhio comunque alla curva 4: si frena a 90 mt e si arriva a 331 km/h. Brividi garantiti. Questa 19esima prova coincide con il primo match point per Verstappen.

E la Ferrari? È concentrata a conservare il terzo posto nella classifica Costruttori (268,5 punti) insidiato dalla McLaren ( 255 ). “Per questo giocheremo in difesa“ dice Leclerc ricordando che Interlagos è una pista amica del team inglese.

Anche il simulatore ha confermato che la McLaren è avanti di mezzo decimo. Dunque il duello Maranello-Woking diventa un bel test per le Rosse che certificherà i progressi registrati dopo Sochi. Esplicito Sainz: “Ora vediamo cosa cambia dall’essere cacciatori a cacciati. Ma sappiamo anche che sarà una lotta serrata fino alla fine della stagione“.

CALENDARIO

Dopo il Brasile restano tre soli gran Premi : uno in novembre ( il 21 in Qatar ) e gli ultimi due in dicembre: il 5 in Arabia Saudita e il 12 ad Abu Dhabi nell’isola di Yas Island, in un autodromo incastonato in uno splendido litorale di sabbia bianca .