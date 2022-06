Formula 1, GP Canada, nono e decisivo appuntamento del Mondiale. Ultima chiamata per la Ferrari. Vietato sbagliare.

Dopo l’incubo Baku (crack causato dalla power unit) tutto è diventato più complicato e si è ipotizzato persino un quarto motore per Leclerc. Fatto. Inoltre c’è l’incognita meteo, potrebbe anche piovere sul circuito che porta il glorioso nome di Gilles Villeneuve (1950-1982).

Insomma domenica cruciale prima dei quattro Gran Premi di luglio (Gran Bretagna, Austria, Francia, Ungheria). E dopo il Gp del Belgio (28 agosto) Olanda e Monza ai primi di settembre. Dunque una cavalcata di 8 prove fondamentali per conoscere e capire il futuro del Cavallino. Quello di Verstappen e la Red Bull è già chiaro. Un dato, prima del weekend di Montreal : il Tulipano è un animale da gara, cinque vittorie con una sola pole.

CIRCUITO CITTADINO CON UNA LUNGA STORIA

È dal 1978 che ospita il GP del Canada e gli organizzatori sono andati costantemente alla ricerca della sicurezza. Il circuito è ricavato all’interno di un parco che sorge sull’isola Notre-Dame non lontano dal centro di Montreal. È lungo 4.361 metri con 14 curve. Un percorso di gara di 70 giri per un totale di km 305,270. Ha una capienza di 100 mila spettatori. È un circuito a basso carico areodinamico.

Il motore viene molto sollecitato, idem l’impianto frenante. In tutto 7 frenate. Al tornante (frenata n. 6) si arriva ai 284 km/h e una decelerazione di 4.85 G; il tutto in 101 metri. È un tracciato “stop and go”, cioè rettilinei intervallati da chicane.

ALBO D’ORO

Nomi leggendari hanno in questo Gran Premio difficile e prestigioso . Qualche nome? Fittipaldi (1974), Hunt (1976), Villeneuve (1978), Piquet (1982,1984, 1991), sette volte Schumacher e Hamilton. E poi 2 volte Vettel,Ickx, Stewart, Alan Jones, Senna. E le scuderie? In testa McLaren (13), Ferrari (12), Williams (7).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1, Verstappen 150 punti; 2. Perez 129; 3. Leclerc 116; 4. Russell 99; 5.Sainz 83; 6. Hamilton 62; 7. Norris 50; 8. Bottas 40.

DIRETTA TV DELLA FORMULA 1

Su Sky Sport e Now ore 20. In differita alle 21.30 su TV8.