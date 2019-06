ROMA – Sebastian Vettel conquista la pole position del Gran premio di Formula 1 del Canada, che si disputa a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1’10″240, superando in dirittura d’arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0″206. Terzo tempo per l’altro ferrarista Charles Leclerc, a 0″680 dal compagno di scuderia. Quarto l’australiano Daniel Ricciardo su Renault.

“Sono pieno d’adrenalina… Felice, davvero felice per tutto il team. Le ultime settimane sono state difficili per noi della Ferrari. La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara”. Così il ferrarista Sebastian Vettel commenta a Sky la pole conquistata.

Hamilton: “Sono stati più veloci di noi, soprattutto nell’ultimo settore. Ho fatto tutto il possibile, il tempismo è stato perfetto, le procedure anche: sono contento del nostro lavoro. Va bene così. Sapevamo che loro sarebbero stati veloci. Domani sarà interessante la gara”.

Un incidente a Kevin Magnussen (Haas) nella parte finale della Q2 ha fatto interrompere le qualifiche del Gp del Canada. Il danese, che aveva il decimo tempo, non parteciperà ovviamente alla Q3, così come l’olandese della Red Bull. Max Verstappen, che aveva l’11/o crono e per la bandiera rossa non è riuscito a entrare nella top 10. Il miglior tempo provvisorio è di Lewis Hamilton, con 1’11”010. Nella Q1, era rimasto subito fuori Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo, che non è andato oltre il 17/o tempo. Eliminate anche le Williams e alle Racing Point.

Griglia di partenza.

1. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) in 1’10″240

2. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 1’10″446

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1’10″920

4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1’11″071

5. Pierre Gasly (Fra/Red Bull) 1’11″079

6. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1’11″101

7. Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1’11″324

8. Lando Norris (Gbr/McLaren) 1’11″863

9. Carlos Sainz (Spa/McLaren) 1’13″981

10. Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1’11″786

11. Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1’11″800

12. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1’11’921

13. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 1’12″122

14. Alexander Albon (Gbr/Toro Rosso) 1’12″020

15. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1’12″109

16. Sergio Perez (Mas/Racing Point) 1’12″197

17. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 1’12″230

18. Lance Stroll (Can/Racing Point) 1’12″266)

19. George Russell (Gbr/Williams) 1’13″617

20. Robert Kubica (Pol/Williams) 1’14″393.

Formula 1: classifica del Mondiale piloti.

1 Lewis Hamilton 137 punti

2 Valtteri Bottas 120

3 Sebastian Vettel 82

4 Max Verstappen 78

5 Charles Leclerc 57

6 Pierre Gasly 32

7 Carlos Sainz Jr. 18

8 Kevin Magnussen 14

9 Sergio Perez 13

10 Kimi Raikkonen 13

11 Lando Norris 12

12 Daniil Kvyat 9

13 Daniel Ricciardo 8

14 Alexander Albon 7

15 Nico Hulkenberg 6

16 Lance Stroll 4

17 Romain Grosjean 2

Formula 1: classifica Mondiale costruttori.

1 Mercedes 257

2 Ferrari 139

3 Red Bull/Honda 110

4 McLaren/Renault 30

5 Racing Point/Mercedes 17

6 Haas/Ferrari 16

7 Toro Rosso/Honda 16

8 Renault 14

9 Alfa Romeo/Ferrari 13. (Fonte Ansa).