Domenica 10 giugno alle ore 20:10 prenderà il via il GP del Canada 2018 sul circuito cittadino di Montreal, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] settima prova del Mondiale di Formula 1. In pole position partirà Sebastian Vettel – 17 anni dopo l’ultima pole di una Ferrari in questo circuito, con Michael Schumacher – seguito da Valtteri Bottas, Max Verstappen, Lewis Hamilton e da Kimi Raikkonen.

Al momento la classifica piloti vede Hamilton al primo posto con 110 punti, seguito da Vettel a 96 e Ricciardo a 72, mentre nella classifica costruttori è prima la Mercedes con 178 punti, 22 in più della Ferrari.

Dove vederlo in tv

Il GP del Canada 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Il GP del Canada sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, sul canale TV8: le qualifiche saranno trasmesse il 9 giugno alle ore 21.30; domenica 10 giugno, sempre alle 21,30, invece la gara.

Dove vederlo in streaming

Il GP del Canada sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Classifica piloti

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 96

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) 72

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 68

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 60

6. Max Verstappen (Red Bull) 35

7. Fernando Alonso (McLaren) 32

8. Niko Hulkenberg (Renault) 26

9. Carlos Sainz (Renault) 20

10. Magnussen (Haas) 19.